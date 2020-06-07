الجيش الوطني الليبي يشن غارات جوية على الميليشيات شرقي مصراتة

شن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراتة، بسحب ما أعلنته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، حقيقة ما يدور في وسائل الإعلام حول انسحاب الجيش الوطني الليبي من عده مواقع استراتيجية مع تقدم لعناصر من قوات الوفاق المدعومة من تركيا، موضحًا أنه لا يلوم المواطنين أو بعض المحللين الذين يتأثرون بالإعلام المضلل وهو إعلام الجزيرة والإعلام التركي وغيره من وسائل الإعلام المضللة التي صورت ما صورته من انتصار وهمي للميليشيات الإرهابية في طرابلس.