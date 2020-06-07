المسماري يسخر من الميليشيات: تجري أمام قوات الجيش الوطني الليبي

كشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، حقيقة ما تردده وسائل الإعلام التركية والقطرية عن قرب قوات حكومة الوفاق الفاقدة للشرعية والمدعومة من أنقرة بالسيطرة على مدينة سرت، ساخرًا من تلك الشائعات بالضحك، موضحًا أن مدينة سرت تبعد عن طرابلس حوالي 450 كيلو مترا، وقامت الميليشيات باستخدام مجموعة من البوارج التركية والطائرات المسيرة لاستهداف بعض المواقع في مدينة سرت.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي حرمت تلك الميليشيات من التقدم ومن استخدام الطائرات المسيرة وكانت تجري أمام القوات المسلحة الليبية تجاه الغرب، مؤكدًا أن الميليشيات لديها قوات توجد مسبقة في مدينة مصراتة وتم دعمها مؤخرًا بميليشيات أخرى من طرابلس ومن مواقع أخرى.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن تلك الميليشيات قامت بأكبر هجوم اشترك فيه أكبر عدد من الميليشيات، خاصة القوات التابعة لمجلس الثوار في المنطقة الغربية، ولكن القوات المسلحة كانت في الموعد لمنعهم، وما زالت المعركة مستمرة، موضحًا أن قوات الجيش الليبي لم تريد الذهاب أكثر من كسر الهجوم الذي تم والقيام بهجوم مضاد، "كان هجومنا ناجحًا والقوات الجوية اليوم كانت اللاعب الرئيسي في هذه المعركة".