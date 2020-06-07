الصين تؤكد التزامها بتقديم المزيد من الدعم لأفريقيا لمكافحة كورونا

أكد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الأحد التزام الصين بتقديم المزيد من المساعدات للدول الأفريقية؛ لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مع مواصلة بذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لدول القارة.

وذكر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني –في كتاب أبيض (وثيقة رسمية) تحت عنوان "مكافحة كوفيد-19: الصين تتحرك"- إن المساعدة تشمل إرسال الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا وإجراء التعاون في التكنولوجيات الطبية وإرسال المزيد من فرق الخبراء الطبيين وفرق العمل.

وأضاف مجلس الوزراء أن الصين أرسلت بالفعل إمدادات طبية إلى أكثر من 50 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي، وأرسلت سبعة فرق خبراء طبيين إلى القارة.

وتابع المجلس أن الصين قدمت مساعدة لمكافحة كوفيد-19 إلى 150 دولة و منظمات دولية، وصدرت مواد واقية إلى 200 دولة ومنطقة في الفترة من أول مارس وحتى 31 مايو، وذلك من أجل مساعدتها على مكافحة المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأشار المجلس إلى أن الصادرات الصينية المتزايدة قدمت دعما قويا لجهود الوقاية من المرض والسيطرة عليه في الدول المتأثرة بكوفيد-19، موضحا أن الصادرات تضمنت أكثر من 6ر70 مليار كمامة و340 مليون بدلة واقية و115 مليون زوج من النظارات الواقية و96700 جهاز تنفس صناعي، و225 مليون مجموعة اختبار للمرض و2ر40 مليون مقياس لدرجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

ولفت المجلس إلى أن الصين اتخذت إجراءات فعالة للرقابة على جودة المنتجات وتنظيم إجراءات التصدير وإصدار مبادئ توجيهية بشأن الوصول إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الرقابة على السوق وجودة الصادرات.

ونوه المجلس بأن الطب الصيني التقليدي تم استخدامه في علاج 92% من جميع حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الصين، حيث تم تطوير مجموعة من بروتوكولات التشخيص والعلاج للطب الصيني التقليدي لتغطية العمليات الكاملة المتمثلة في الملاحظة الطبية، وعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة والخطيرة والحرجة، والتعافي، وقد تم تطبيقها على الصعيد الوطني الصيني.

كما أشار إلى أن أكثر من 90% من الحالات المؤكدة في مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضررا من كوفيد-19، تلقت علاجات للطب الصيني التقليدي أثبتت فعاليتها.

وذكر مجلس الوزراء الصيني أن معدل الشفاء لكوفيد-19 وصل إلى أكثر من 94% في البلاد.