حسني صالح يستعد لتقديم جزء ثان من "حدائق الشيطان"

قال المخرج حسني صالح، إنه يعمل حاليًا على التحضير لثلاثة أعمال درامية جديدة، ومن المُقرر الاستقرار على أحدها خلال الفترة القليلة المُقبلة، للبدء في تنفيذها، موضحًا أنه من بين هذه الأعمال، تقديم جزء ثان من مسلسل "حدائق الشيطان".

وذكر "صالح" لـ"الوطن"، أن هناك مناقشات حاليًا لتقديم الجزء الثاني من "حدائق الشيطان" بأبطال جُدد وقصة مختلفة، لاسيما أن "تيمة" المسلسل تسمح بذلك الأمر، لافتًا إلى أنه جار على العمل على التحضير في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه يُجرى حاليًا كتابة أحداث الجزء الثاني من مسلسل "بنت القبائل"، ومن المقرر عرضه عبر الشاشات العام المُقبل.

حدائق الشيطان"، من بطولة جمال سليمان، وعلي الحجار، ورياض الخولي، وأميرة العايدي، وعبدالعزيز مخيون، وتدور الأحداث حول شخصية مندور أبو الدهب، الرجل الصعيدي ذي الشخصية القيادية القوية، الذي يعيش في إحدى بلدات (نجع حمادي) ويتحصن بها، ويعتبرها قلعته الحصينة، ويمارس نشاطه في ترويج المخدرات وزراعة مخدر الحشيش.