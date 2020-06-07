شوقي: طلاب الثانوية العامة 600 ألف موزعين على 5 ألف لجنة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لن يمتحنوا لمدة شهر، لكن سيؤدون الامتحان لمدة 7 أيام فقط على مدار الشهر، وشعبة علمي علوم 7 مرات فقط، وشعبة رياضيات 9 مرات في الشهر؛ لزيادة المواد عن "علمي علوم، وأدبي".

وأضاف شوقي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن؛ لعرض إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، أن عدد طلاب الثانوية العامة بلغوا 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية موزعين على 55 ألف لجنة.

وأشار شوقي إلى أن: "المواد غير المضافة للمجموع هيمتحنها في البيت ويسملها الامتحان الذي يليه بعد استلامه للبوكليت الخاص بالمادة".

وشدد شوقي على أن كل مقرات التصحيح بها نفس إجراءات التعقيم، إضافة لزيادة الإجراءات للمصححين من ماسك بلاستيك فوق الكمامة وجوانتي وتعقيم أعلى لتعاملهم مع أوراق الطلاب.