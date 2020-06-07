عاجل.. وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة لن يدخلوا اللجان بعد 9 صباحا

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لجميه الطلاب في جميع السنوات الدارسية ممن أنهوا تقييمهم وتم تصحيح النتائج.

وتطرق شوقي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة من كنترولات ومدرين وطلاب قائلا: "صحة المعلمين والمشرفين والإدرايين تهمنا والدولة وافقت على التعقيم بأكثر شكل ممكن، وتمكنا من الحصول على 16 ألف كاشف حراري و33 مليون كمامة والجونتيات وأغطية للأحذية وتعقيم المباني".

واستكمل شوقي: "الخطة ككل في التأمين تتمثل في عدد الطلاب في أي فصل لايزيد عن 11 شخص في الفصل ويقل عن هذا العدد، ويتم فتح عدد إضافى لمقرات التقدير والتصحيح".

وأشار شوقي أن جدول الامتحان يبدأ الساعة 10، وحضور الطلاب سيكون باكرا، مع الحرص على تهوية الفصول ودخول الطلاب بطابور بينهم 2 متر من الساعة 8 ومش هيدخل طالب بعد 9 وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية".

وشدد شوقي على أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب والتعقم وقياس الحرارة "واللي مش هيعمل كدا مش هيدخل اللجنة، في حالة التأكد من عدم الملائمة الصحية سيتم نقله بسيارة إسعاف لضمان عدم عدوته للآخرين حتى لو لم تكن أعراض التعب خاصة بالكورونا".