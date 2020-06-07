إيران تسجل 72 حالة وفاة بكورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الأحد 171 ألفا و789 شخصا فيما توفي 72 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمتوفين في إيران بكورونا بلغ 8291 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريح اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية، أنه جرى خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2364 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 171 ألفا و 789 حالة حتى الآن بينهم 2596 في وضع حرج.

وتابع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 134 ألفا و349 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 72 شخصا آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عددهم إلى 8291 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مليوني و84 ألفا و857 خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "كوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.