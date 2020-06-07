اليباف: الاستخبارات الأمريكية والصهيونية وراء هجوم برلمان إيران

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية هي من تقف وراء الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس قبل 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضح قاليباف في كلمة، أمام المجلس: "رغم أن ظاهر القضية هو مجرد هجوم إرهابي ولكن ثبتت الآن مسألة مهمة بأن أجهزة الاستخبارات التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شوارع طهران لو توفرت لهم إمكانية ذلك".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني، إلى أن الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس يوم 7 يونيو 2017 كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني.

واشار المسؤول الإيراني، إلى أن مقاومة هذا الشعب هي التي تقف سدا أمام مخططات العدو الذي لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة ضده.