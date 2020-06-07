محلية النواب عن قرار وقف تراخيص البناء: يجب على الحكومة تعديله

أشاد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتوجيه الرئاسي للحكومة بإصدار قرار بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

وأكد "السجيني" في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار يهدف إلى التصدي لقيام بعض المواطنين باستغلال ظروف مواجهة فيروس كورونا وغياب الاجهزة التنفيذية، للتعدي على الأراضي الزراعية والتعلية والبناء المخالف، وهو ما أثبته التصوير الجوي.

وقال "السجيني" إن التوجيه السياسي بهذا القرار قمة المسؤولية، ولكن القرار الاداري الموزع على الجهات التنفيذية يخلي القرار من هدفه، مطالبًا الحكومة بتعديل القرار الموزع.