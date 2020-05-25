"الأطباء" تطالب الجهات التنفيذية والتشريعية بإلزام وزارة الصحة بحماية أعضائها

طالبت نقابة أطباء مصر، جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم، مؤكدة أن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن.

وحذرت النقابة في بيان لها من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

جاء ذلك بعد إعلان النقابة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أعضائها إلى 19 وفاة و350 إصابة.