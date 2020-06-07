استشاري نفسي: كورونا من الممكن أن تكون سببا لظهور الوسواس القهري

قالت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي وزميل الكلية الملكية البريطانية، إن هناك بعض المواطنين يستخدمون الأسماء بطريقة غير صحيحة في الطب النفسي، "مش معنى أني أبقى مركزة زيادة عن اللزوم في النظافة الشخصية والمنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يعني أن ذلك وسواس قهري إطلاقا فهو ليس له علاقة بالنظافة لأن الوسواس القهري مرض عضوي مثله مثل السكر والضغط، ومن لديه استعداد للمرض يكون موجود في الجينات قبل ظهور المرض في الأساس".

وأضافت ناعوم، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc: "الأمراض النفسية كلها أساسها مرض عضوي موجود بسبب لغبطة في كيمياء المخ للشخص المريض، وأي شخص يوضع في ضغوط يظهر عليه مرض الوسواس القهري، ولابد أن يكون لديه استعداد وراثي أو جيني لظهور هذا المرض بالذات وانتكاسات، لافتة إلى أن فيروس كورونا من الممكن أن تكون سبب لظهور مرض الوسواس القهري لدى بعض المواطنين لأول مرة في حياتهم".

وتابعت أن هناك أعراضا كثيرة جانبية: "يعني لو لقيت ناس حواليا بتتكلم كتير عن مرض معين أبدأ أحس بالأعراض بتاعته من غير ما يكون عندي مرض عضوي له علاقة بالأعراض دي، وخاصة وجع الزور وهذا ليس مرض وسواس قهري بل هي أعراض ظاهرة من حالة كرب عام لكل المواطنين من الإطلاع على الأخبار طوال الوقت، فمن الطبيعي التعرض لهذه الأشياء، ولكن في حالة أنها تبدأ تتجاوز الحدود في أنها أعراض من الممكن أن نقول عليها حالة مرضية".

واستكملت، أن هناك حالة جديدة مرضية تسمى توهم المرض ليس في الكورونا فقط ولكن من الممكن أن يكون التوهم بأي شيء.