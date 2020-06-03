استشاري نفسي: مسلسل الاختيار أثر في نفوس الكثيرين.. حتى الأطفال

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنّ مسلسل الاختيار الذي أُذيع في رمضان الماضي، وصل لعامة المواطنين حتى الأطفال، لاعتماده على طريقة السرد القصصي ببساطة وصدق.

وأضاف فرويز، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ الأفلام والمسلسلات الدرامية أبسط الطرق لإيصال القصة والاستمتاع بها من قبل جمهور المشاهدين خاصة الأطفال منهم، بسبب ترسيخها بنفوسهم، موضحا أنّ المسلسل نجح بسبب كونه قصة واقعية بشكل درامي وليست من خيال المؤلف، حتى صدقها المشاهدين.

وأكد أنّ مهارة القائمين على العمل من طاقم التمثيل والإخراج وغيرهم، ساهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة للجميع، مشيرا إلى أنّ شخصية البطل الشهيد أحمد المنسي أثرت في نفوس الكثيرون لما أظهره من إخلاص وتفان وحب لبلاده: "الأطفال في العمل ده اتأثروا بالبطولة، وميزوا بين الخير والشر".