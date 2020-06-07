بدون المواد غير المضافة للمجموع.. جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع من الجدول.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي:

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.