اليوم.. "مودة" يبدأ تدريبا إلكترونيا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وسينفيذ المشروع 30 تدريبا على مدار شهر يونيو عبر شبكة الإنترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية جرى تدريبها من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع، وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب، وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة؛ للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري.

حيث يتلقى المتدرب محتوى تدريبيا مكونا من عدة محاور وهي "الجوانب النفسية والاجتماعية" في العلاقات الأسرية، وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة.

- الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

- الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من هنــــــــــا.

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة، وإيجاد حلول تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.