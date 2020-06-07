فيديو.. حتيتة: بيان القاهرة حول ليبيا يحث دول العالم على التحرك

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن بيان القاهرة حول ليبيا يحث دول العالم على التحرك تجاه الأزمة.

وتابع حتيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن السياسة المصرية تحمل كل الأطراف للتحرك لإيقاف التدخل التركي في ليبيا.

وأضاف حتيتة أن هناك دولا أوروبية كبيرة متضررة من سياسات أردوغان، "البيان المصري يقول للعالم يجب أن يتحرك الجميع لإنقاذ منطقة البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على استخدام فايز السراج لإرهابيين في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.

وأكد حتيتة على أهمية تجفيف المصادر المالية لجلب المرتزقة والأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تستغل الأزمة الليبية لتقوية اقتصادها عبر توريد السلاح.