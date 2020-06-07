"عزل ملوي" يستقبل 20 مصابا و4 حالات تعاف جديدة

تماثل 4 مُصابين بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى عزل ملوي للشفاء، اليوم الأحد، وتقرر خروجهم بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

قالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية.

ومستشفى عزل ملوي جرى تجهيزها لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 عناية مركزة.

والمستشفى اُفتتح الجمعة الموافق 4 أبريل، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجرى تفقد غرف العزل المجهزة، والتأكد من انتهاء تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسلّم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية.