تحرير محضرين لمطعم وكشك بمدينة المنيا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن تحرير محضر لأحد المطاعم بمدينة المنيا، وذلك لفتح صالة تقديم الوجبات بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . يأتي ذلك تنفيذا تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة.

من جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز المنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وإغلاق المطعم بعد التحفظ على الأدوات والكراسي، كما تم تحرير محضر لكشك جانبي بشارع سعد زغلول، لتقديمه المشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت ، ورشتي نجارة، بحي غرب مدينة المنيا، ولذلك لمخالفتهم مواعيد عمل المحال التجارية والورش، وتم تحرير محاضر لهم .

كما وجه رئيس المركز، بإزالة كشك مخالف بشارع سكة تله بمدينة المنيا، أثناء متابعة أعمال النظافة بالشارع الى جانب استمرار أعمال رفع الإشغالات بالشوارع.