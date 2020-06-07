وزير الشؤون الإسلامية السعودي: إخوان الشياطين كاذبون كشف الله سترهم

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

وحذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، ممن يجاهر بالكذب ويدعوا إليه، وكذلك يتلقى كذبه ويتبناها وينشرها بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في إخوان الشياطين، مؤكدا أنهم نموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم.

واشتُهر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر" بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

ويندد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ أن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي".