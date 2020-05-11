"الشؤون الإسلامية" ينظم "ذكرى انتصار يوم بدر"

نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ملتقى الفكر الإسلامي، وجاءت بعنوان "ذكرى انتصار يوم بدر"، وحاضر فيها الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.

وفي كلمته، أكد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنّ رمضان شهر الانتصارات، ففيه انتصار بدر الذي أعزّ الله فيه نبيه المؤمنين، قال تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، كانت واقعة بدر في شهر رمضان، وهو شهر التقرب إلى الله بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن، وفيه فتح مكة، وفيه نصر العاشر من رمضان المجيد.

وفي كلمته، أكد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أنّ رمضان شهر عظمت فيه انتصارات المسلمين، وأننا في هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام حدث عظيم من أحداث شهر رمضان المعظم، بل حدث فارق في حياة الأمة الإسلامية، ألا وهو انتصار يوم بدر، وهو يوم الفرقان - كما سماه القرآن الكريم - الذي تجلى فيه التطبيق العملي لصيام رمضان والقرب من رب العالمين.