شيحة: العلاج بالبلازما أثبت فاعليته في دول كثيرة

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا تحتوي على أجسام مضادة، ثبت بالفعل أنها يمكن أن تكون أحد الخطوط العلاجية لعدد كبير من المرضى.

ولفت "شيحة" إلى أن فكرة العلاج ببلازما المتعافين ليست جديدة، فقد كان هناك وباء أخطر بكثير من كورونا عام 1918، ونتج عنه موت 50 مليون إنسانًا في العالم، ولم يكن في ذلك الوقت أدوية أو مضادات حيوية، لذا كان العلاج الوحيد الذي ظهر وساعد على اختفاء الوباء بطريقة أسرع هو إعطاء البلازما من المتعافين للمرضى.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن هذه الفكرة استمرت موجودة بالخلفية العلمية والطبية لكنها توارت لوجود أدوية.

وأكد أستاذ الكبد أن البلازما من الممكن أن تساعد في علاج كل الحالات المرضية سواء المتوسطة أو البسيطة والحرجة، لأن هذا خط علاجي يتم إعطاءه أجسام مضادة جاهزة، وثبت بالفعل في كثير من الدول فاعلية نتائجه.

وتابع، أنه من الجيد وجود خط علاجي متاح ومقنن، والأطباء المتخصصون يعرفون الكمية التي يجب أن يتناولها المريض، وليس له أي نوع من الأعراض الجانبية، ولكن بالعكس به كثير من الفوائد.