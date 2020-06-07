شيحة: لا يمكن الجزم بأن بلازما المتعافين هو العلاج الوحيد لكورونا

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب، إن أحدًا لا يستطيع أن يقول إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا هو العلاج الوحيد للفيروس، أو أنه يصلح لجميع المصابين بنسبة 100٪، لكن ذلك لا ينفي أن استعماله مفيد في كثير جدًا من الحالات.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتمنى استمرار الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي بقوة وحزم، ولا يطرأ عليها أي نوع من الاسترخاء، خاصة خلال هذه الأيام والأسابيع المقبلة.

وشرح أن أي استرخاء سينتج عنه استمرار الارتفاع في حالات الإصابة، مشددًا على أنه يمكن في حالة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال أسابيع قليلة السيطرة على هذا الوباء بدرجة كبيرة في مصر.

وتابع، أنه في فرنسا وإيطاليا خرجت تصريحات من علماء كبار، تفيد بأن من يصاب بالمرض الآن أقل شراسة من قبل عندما كان الفيروس في بدايته، ولكن هذا لا يمكن تعميمه على كل دول العالم، لأن لكل دولة خصوصية زمنية.