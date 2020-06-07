شيحة: الهند ستستحوذ على مليار جرعة لعلاج كورونا وعلينا التواصل معها

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب، إن السيطرة على وباء فيروس كورونا لن تكون إلا بتطعيم ولقاح.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 100 تجربة تجرى حول اللقاح، لافتًا إلى أن التجربة التي تجريها جامعة أكسفورد بالاشتراك مع أحد كبريات شركات الأدوية واللقاحات في العالم، تكاد تكون التجربة رقم واحد في العالم.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصين لديها لقاحين أحدهما واعد جدًا، وروسيا أيضاً لديها لقاح واعد، كما أن إنجلترا تتعاون مع أمريكا على أعلى مستوى في هذا السياق أيضًا، وكذلك الأمر بالنسبة للصين وروسيا.

وأوضح أن كل هذه الجهود والتجارب تُجرى في وقت واحد، لذا سيكون شهر أغسطس المقبل موعدًا مفصليًا في هذا الأمر.

وأشار إلى أن النتائج شبه النهائية لتجربة أكسفورد والصين ستكون جاهزة، وسيبدأ تصنيع اللقاح، مؤكدًا أن "أكثر اللقاحات واقعية هو لقاح جامعة أكسفورد مع الحكومة الأمريكية".

وتابع، أن تجربة جامعة أكسفورد تتحفظ، وتقول إن نسبة نجاح اللقاح 50٪، لكن "عند معرفة أنهم ضخوا مليارات الدولارات لخطوط تصنيع لمليار جرعة في شهر أكتوبر المقبل، فهذا يعني أن لديهم نتائج لا يعلنون عنها".

وأوضح "شيحة" أن ما يهم مصر في هذا الموضوع هو "أنهم سيصنعون مليون جرعة لأمريكا وأوروبا فقط، ولذلك تم عقد اتفاق في هذا الأسبوع مع معهد المصل واللقاح في الهند لمليار جرعة أخرى للدول المتوسطة والفقيرة".

وأكد، أنه يجب على مصر التحرك والتواصل مع الهند، لأن الاتفاق ينص على أن الهند ستصنع للعالم في معهد المصل واللقاح مليار جرعة، باعتباره أكبر مكان للتصنيع من حيث الحجم، كما أن الاتفاقية تنص أن الهند ستستحوذ على الكمية التي تحتاجها، على أن توجه بقية المليار جرعة للدول المتوسطة والفقيرة.