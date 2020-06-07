ماركة مرسيدس.. العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

كشف المستشار بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، آخر تطورات أزمة مقتنيات أحمد زكي، موضحًا أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة فتى الشاشة الأسمر، المفقودة منذ سنواتِ عدّة، وهي ماركة "مرسيدس".

وقال "عبد الغني" لـ"الوطن" إنه تبين أنّ سارق السيارة محبوسًا منذ فترة على ذمة إحدى القضايا، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة أعدت لجنة حصر بشأن رصد جميع مقتنيات أحمد زكي، بينما أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في تعليق الجرد.

وأوضح أنه من المُقرر استئناف اللجنة عملها، فور انتهاء أزمة كورونا، لافتًا إلى أن "رامي" كان يرغب في زيارة القاهرة مؤخرًا، بينما تعليق الطيران، حال دون ذلك، حيث يستقر في لندن منذ طفولته.