يسرا عن أحمد زكي: "كان مجرم تمثيل.. بيلبس الشخصية صح"

عرضت قناة "MBC مصر"، حلقة اليوم، بعنوان "المفاجأة مع ممدوح موسى"، استعرض فيها الإعلامي، عددًا من مقتطفات لقائه بالفنانة يسرا في وقت سابق، التي تحدثت فيه عن حياتها الأسرية وعن زوجها، وكذلك عن الفنانين الأقربين لها.

وقالت "يسرا" خلال اللقاء، إن الفنان أحمد زكي من الفنانين المجرمين في التمثيل على حد وصفها، "تلاقيه مجرم في شغله، يبقى لابس الشخصية بنفس الملابس وحركات وشه وبيتخن عشان دور، ويخس عشان دور، ويجهد نفسه وأعصابة من أجل العمل"، كما أنه كان يحب التغيير من نفسه.

وأوضحت الفنانة، أنه لو عاد بها الزمن، لتمنت أن تؤدي أدوار في فيلمي "باب الحديد والمرأة المجهولة"، "دول الفلمين الوحيدين اللي كنت أتمنى أشارك فيهم، الجيل اللي فات مش هيتعوض خلاص، سواء شادية ولا فاتن حمامة أو سعاد حسني".