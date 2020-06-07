في عهد السيسي.. إنشاء وافتتاح أكثر من 7 مستشفيات جامعية لخدمة المواطنين

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه عام 2014، وكانت توجيهاته صارمة في هذا القطاع الحيوي الذي تتمثل مهمته الأساسية في صناعة العقول والقفز نحو المستقبل.

وكانت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 شاهدة على تحقيق نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كان أبرزها التوسع في إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، كنواة حقيقية لربط التعليم بالصناعة، وخلق مجتمعات صناعية تنهض بالدولة.

ففي القطاع الطبي، بذلت وزارة التعليم العالي مجهودا كبيرا، حيث تم إنشاء وافتتاح أكثر من 7 مستشفيات جامعية لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، ودعما للمنظومة الصحية في مصر ومنظومة التعليم الطبي، وتم إنشاء مستشفى الصدر بجامعة طنطا، بسعة 104 أسرّة، من أجل توفير الرعاية الصحية لمرضى منطقة وسط الدلتا ومواجهة انتشار الأمراض الصدرية، فضلا عن تعليم وتدريب الطلاب والخريجين من كلية الطب.

وأنشأت الدولة وجهزت مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي، لافتتاحه في30 يونيو 2020، حيث يشمل المشروع غرف إقامة وعمليات وعنايات وطوارئ، ويهدف إلى تطوير الخدمات الطارئة والعاجلة لأهالي محافظتي قنا والأقصر.