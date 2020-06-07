التعليم العالي تعلن نتائج تجارب لقاح لكورونا على الفئران خلال 10 أيام

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بالوزارة، عن أنّه خلال 10 أيام سيتم الاطلاع والإعلان على النتائج المبدئية لتجارب حيوانات الفئران لإنتاج لقاح لكورونا المستجد كوفيد 19، من خلال الاجتماع مع المختصين بعمل أبحاثها.

وأكد الشناوي، لـ"الوطن"، أنّ هناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، لجميع المراكز البحثية بشأن ما يتم إنجازه أو دراسته أو العمل به بشأن كورونا.

وأوضح أنّ الوزارة استقبلت مؤخرا عددا كبيرا من المقترحات من قبل علماء مصر بالخارج والداخل، سواء كانت دراسات أو أبحاث علمية تتعلق بكورونا، والثلاثاء تجتمع لجنة من الوزارة لفحصها ومناقشتها.

ولفت إلى أنّ هناك تواصل مع الأساتذة والعلماء المصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بأزمة كورونا أو غيرها للاستفادة من خبراتهم، مؤكدا أنّ مصر تجري تجاربها ودراساتها مثل ما يتم عمله بمختلف المؤسسات العلمية الأخرى بالدول.

وبشأن نجاح بلازما المتعافين مع المرضى المصابين، أوضح الشناوي، أنّ التجربة أثبتت نجاحها على غالبية المرضى المصابين بكورونا وبأمراض أخرى، وجار إعداد تقرير شامل بتجاربه لتقديمه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنّ التجربة تسير بخطى إيجابية، وأنّها تظل قيد المتابعة المستمرة لمعرفة مستجداتها، ونتائج دواء الأفيجان تسير بصورة إيجابية حتى الآن، وتستمر من أسبوع لأسبوعين.

وأشار إلى أنّ العمل بالأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بكورونا فيروس وكوفيد 19، تسير بصورة ايجابية بمختلف المراكز البحثية التابعة للوزارة، لافتا إلى البدء في التجارب على بعض أنواع الفئران "حيوانات التجارب"، بشأن تحضير فاكسين جديد بالمركز القومي للبحوث، في خطوة جيدة تبرز جهود الدولة لمتابعة العمل لمجابهة المرض، إضافة للدراسات والتجارب على بعض الأدوية للمساهمة في علاج كورونا، فضلا عن المحاولة لتطوير بعض اللقاحات المستخدمة في علاج أمراض أخرى بالفيروسات وغيرها لاستخدامها في المساهمة لعلاج كورونا.

وتابع أنّ إجراء التجارب على حيوانات الفئران "فأر" بدأت منذ فترة بالمركز القومي للبحوث، لتحضير نوع من أنواع التطعيمات "فاكسين" الخاصة للمساهمة في علاج كورونا، لافتا إلى أنّ فترة تجاربها ستستمر 6 أسابيع، وحال نجاح تجاربها سيتم تسليمها للجهات المعنية كوزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكدا أنّ العمل يسير بصورة منتظمة.

وبشأن إصابات كورونا بين العاملين بالوزارة، أوضح أنّ هناك 9 من منتسبي الوزارة ثبت إيجابية إصابتهم بكورونا فيروس كوفيد 19، موضحا أنّها كانت قبل اجازة عيد الفطر المبارك، وجرى مسحة لجميع الموجودين في الوزارة وثبت سلبية إصابتهم جميعا، والعمل يسير بصورة منتظمة وطبيعية.