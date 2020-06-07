صور.. إنهاء خلافات بين عائلتين بقرية في دشنا

أنهت لجنة المصالحات في مركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الأحد، خلافات بين عائلتين في قرية "فاو بحري" بدائرة المركز، في حضور رموز العائلات والقبائل في المحافظة.

وأُقيم الصلح في مضيفة بالقرية، وقاده أعضاء المصالحات، وهم، النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، عن دائرة دشنا والوقف، وأحمد مختار، نائب سابق، وعمدة القرية، والعمدة حجازي فخري حسين، وبحضور المئات وفق إجراءات احترازية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية فاو بحري، وتمكنت لجنة المصالحات اليوم من إنهاء الخلاف بين الطرفين.