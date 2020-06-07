السجن 10 سنوات لأب قتل ابنته في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي، حكمًا بالسجن 10 سنوات للمدعو "م.م.ص" عامل، لاتهامه بقتل وطعن ابنته "أ.م.م" وقطعها.

وتعود القضية رقم 19136 لسنة 2019 جنايات ثالث المنتزه، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بالعثور على أجزاء لفتاة مقطوعة، وملقاة في أكياس داخل القمامة، في نطاق دائرة القسم.

وأمر مدير الأمن وقتها بتشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجني عليها، والتي كانت تقطن معه في الشقة، عقب انفصالها عن زوجها، وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة، قرر الانتقام منها، بأن خنقها بكيس وسادة، حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بعد ذلك بتقطيع جثتها إلى أجزاء، وألقى بها في القمامة، ثم احتفظ بالرأس لعدة أيام داخل الثلاجة، حتى لا يتعرف الأمن على هويتها.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم .