منها مستحقات الأطفال.. حقوق للزوجة لا تتأثر في حالة الخلع والطلاق للضرر

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخلع والطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، حقوق الزوجة في حالة الخلع والطلاق للضرر، وفقا لما جاء على لسان، محمد خالد، الخبير القانوني في حديثه لـ "الوطن"، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حقوق الزوجة في حالة طلب الخلع

ـ تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها "مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج، نفقة العدة، نفقة المتعة".

ـ حقوق الأطفال كاملا لا تتأثر بالخلع أو الطلاق.

ـ في حالة الخلع يجب على الزوجة أن ترد مقدم الصداق.

حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر

ـ تحصل الزوجة على نفقة عدة 3 أشهر.

ـ نفقة متعة من تقدر من2 لـ 5 سنوات، على أساس نفقة الزوجة الشهرية.

ـ مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج.