107 آلاف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3725 طن رمل و 7650 طن يوريا و 4500 طن فوسفات و 4500 طن فول صويا و 750 طن علف بنجر كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3650 طن حديد و 10500 طن خرده و 4700 طن قمح و 1188 طن زان و 1407 طن ابلاكاش و 3169 طن أرز و 5000 طن فول صويا . ‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 755 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و عنب و فراولة و خوخ و بطيخ ) وخضروات ( خضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( برسيم و ثوم و بصل و قرع عسل ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن و الإمارات و هولندا و ألمانيا و سلوفينيا و امريكا و بريطانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2483 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 17621 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107754 طنا.

كما غادر 2274 شاحنة منها 580 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30112 من البضائع العامة.