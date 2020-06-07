بعد 8 أيام بالعزل المنزلي.. تعاف مدير حميات دمنهور من كورونا

أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحول نتيجة عينة التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، بعد فترة عزل منزلى استغرقت 8 أيام، تلقى خلالهم العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وكان "هواش" أصيب بفيروس كورونا يوم 30 مايو الماضي، أثناء تأدية عمله بالمستشفى، وقال في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: "الله أكبر ولله الحمد.. والله بفضل دعواتكم الحمد لله العينة سلبية أنا وأهل بيتي".

يذكر أن الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى الحميات بدمنهور، أعلن عقب إصابته بفيروس كورونا بأنه سوف يقوم بعد شفائه بالتبرع بالبلازما طبقا للأسس العلمية لشفاء الآخرين، وخضع للعزل المنزلى منذ هذا الوقت، إلى أن تم شفاءه.