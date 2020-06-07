نقيب الزراعيين: قد نشهد افتتاح مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة قريبا

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى، فأطلق عددا من المشروعات الزراعية من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان، ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن قد نشهد قريبا افتتاح مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة، مؤكدًا أن السيسي عقد 3 اجتماعات وزارية خلال الشهر الماضي بشأن التأكيد على توفير المحاصيل الاستراتيجية وهو ما يكشف اهتمام القيادة السياسية بقضية الأمن الغذائي.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي ستوفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات.