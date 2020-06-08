إشادات دولية بجهود مصر في القطاع الصحي بعهد الرئيس السيسي

لاقت جهود الدولة المبذولة في القطاع الصحي إشادات دولية نظرا لما تحقق من إنجازات وطفرات في السنوات الست الأخيرة، لا سيما مبادرة 100 مليون صحة والتي كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بإدراج اللاجئين في حملة 100 مليون صحة بمصر، حسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إن مبادرة 100 مليون صحة يُحتذى بها عالميا، لأنه لأول مرة في تاريخ العالم، نشهد مبادرة تطرح مشاكل أساسية على الصحة العامة في بلد للقضاء عليها، مؤكدا على أن المبادرة غير مسبوقة منهجيا وبالنتائج.

وأوضح خلال لقائه عبر الأقمار الصناعية، أن المنظمة شريك أساسي مع وزارة الصحة منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة، الحملة القومية للمسح الطبي.

وتابع: "نحن لسنا فقط شريكين، ولكننا أهل البيت وسنظل أهل البيت"، مشيرا إلى أن المنظمة قدمت كل الدعم الفني بالمعايير العلمية والعالمية، وعلى هذا الأساس توجهت مصر بالحملة، مهنئا مصر ومثمنا المجهودات التي قامت بها.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن المنافسة في السوق المصري أدت إلى انخفاض سعر علاج الفيروس الكبدي الوبائي C إلى أقل من الثلت من 900 دولار عام 2015 إلى أقل من 200 دولار في عام 2016.

أما قناة فرانس 24، فأوردت في تقرير لها أن مصر تنتصر في حملتها القوية للقضاء على الفيروس الكبدى الوبائي C.

ونقلت صحيفة "ديلي نيوز" عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إعلانها عمل فحص لـ 14.2 مليون مواطن مبادرة علاج فيروس سي، وأبرزت مناقشة الوزيرة لحملة 100 مليون صحة مع وفد من البنك الدولي، والذي أثنى على المبادرة وأعرب أن رغبة للدعم والمساندة.

وتحت عنوان "تكلفة علاج فيروس C القليلة في مصر جذبت المرضى الأجانب للعلاج"، ونشر موقع أخبار إفريقيا تقريره عن إطلاق مصر حملة وصفها بالـ"تاريخية" للقضاء على الفيروس الكبدي الوبائي سي.

وفي جلسة بعنوان "التعلم من البطل" تم مناقشة الإنجاز المصري على هامش مؤتمر الاتحاد الأوربي للكبد 2019 .

أما وكالة رويترز للأنباء، قالت "إقبال الملايين على التحاليل المجانية وذلك لأن مصر تقضي على الفيروس الكبدي الوبائي C".

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، أن تحاليل مجانية حيث أن مصر تسعى للقضاء على الفيروس الكبدي الوبائي C.

وعلى حسابه الرسمي على موقع التغرديات القصيرة "تويتر" أشاد سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لللقاحات، حيث غرد "أتشرف بمقابلة وزيرة الصحة والسكان النشيطة الدكتورة هالة زايد، وتناقشنا في التقدم الصحي المذهل في مصر".

فيما أشاد السفير البريطاني بمصر عبر "تويتر" بتغريدة أخرى: "في مطار القاهرة مع وزيرة الصحة والسكان لتوديع أول وفد من الأطباء المسافرين للتدريب بإنجلترا وبداية فصل جديد من التعاون في مجال الصحة بين مصر وإنجلترا".

وقوبل استلام مصر رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة لمكافحة المخدرات بالاتحاد الإفريقي بالترحاب من وسائل الإعلام الإفريقية والعالمية.

وذكر موقع منظمة الصحة العالمية أن وفد منظمة الصحة العالمية يلخص مهمته الفنية في مصر بالقول "هناك الكثير من المجهود مبذول للتأكيد على إطلاع المواطنين على المستجدات والعمل مع القطاعات المختلفة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا".

وأضاف: "أثبتت النظام القوى للتقصي والتتبع في مصر فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة وكثير من الحالات قبل أن تتمكن من الانتشار".

كما عبر رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر تويتر "شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم القوي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكيد سيادتكم على دعم واسع وشامل لكل الشعوب المصابة، دور عظيم من القيادة والتكافل".

وعلقت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن منظمة الصحة العالمية تشيد بالجهود المصرية لمكافحة انشار فيروس الكورونا المستجد.

أما صحيفة دايلي نيوز، أبرزت تقريرا بعنوان "وصول وزيرة الصحة والسكان المصرية بالمساعدات الطبية إلى إيطاليا".

وعن زيارة وزارة الصحة والسكان إلى الصين، قال موقع "تشينا أورج سي ان"، إن وزيرة الصحة المصرية تسافر إلى الصين لإيصال التضامن من الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد.