"لسه مخلصوش".. وزير المالية يعلق على الـ100 مليار المخصصة لأزمة كورونا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه شهد مناقشة جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن البرامج التمويلية مع المؤسسات الدولية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة.

وواصل: "أدرك معاناة المواطنين تمامًا بعد أزمة كورونا، ولكن هذا الأمر غصب عننا، وخاصة أن هذا الوباء عالمى وأثره عالمي.. ونحاول دائمًا تخفيف هذا الوضع، وقدمنا مساعدات لعدد من القطاعات كالسياحة والطيران والصادرات، وتخفيض للضريبة وتأجيل للإقرارات الضريبية".

وفى رده على سؤال خالد أبو بكر، حول مصير الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لأزمة كورونا، قال: "لسه مخلصوش وما زال هناك مخصصات باقى منها".