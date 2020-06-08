"كورونا" يتجاوز حاجز الـ7 ملايين إصابة حول العالم

نشر وباء «كورونا» الهلع فى دول العالم، منذ ظهوره منتصف ديسمبر الماضى فى مدينة «ووهان» الصينية، ووصل عدد الإصابات إلى 7 ملايين و12 ألفاً و177، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 402 ألف و732، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3 ملايين و430 ألفاً و347 حتى آخر الإحصاءات.

وقالت شركة شنجهاى جونشى للعلوم البيولوجية الصينية، إنها بدأت أمس، اختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، ونقلت صحيفة «ليبريشن ديلى» الرسمية على الإنترنت أنها بدأت دراسة فى مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد كورونا فى أشخاص أصحاء.

ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبى الدراسة على البشر فى الولايات المتحدة خلال الربع الثانى من هذا العام، من خلال التعاون مع شركة «إيلى ليلى» التى أعلنت شركة «جونشى» شراكة معها الشهر الماضى، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أى مصل لكورونا منفعة عامة عالمية.

وأعلنت ألمانيا، أمس، تسجيل 22 حالة وفاة و301 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال معهد «روبرت كوخ» المختص فى رصد المرض فى ألمانيا فى إيجاز صحفى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8668 حالة وفاة و18979 إصابة.

روسيا تواصل الارتفاع فى أعداد الوفيات

وفى روسيا، أعلنت السلطات، أمس، تسجيل 134 حالة وفاة و8984 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال مركز الطوارئ الروسى فى بيان، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 5859 حالة وفاة و467673 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 2364 إصابة جديدة. وفى البرازيل، أعلنت السلطات، ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 672 ألفاً و846 حالة، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرج» للأنباء. وأوضحت البيانات أن الوفيات وصلت إلى 35930، فيما تعافى 277 ألفاً و149 حالة.