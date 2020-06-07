مستشار النمسا: 3 تدابير جديدة لعلاج التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اتخاذ الحكومة 3 مجموعات من التدابير الجديدة لعلاج تداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على البلاد.

وقال كورتس، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن التدابير تشمل عمليات الانقاذ للقطاعات المتضررة بشكل خاص وإغاثة العمال وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وأشار المستشار النمساوي، إلى أن البلاد تسير بالفعل على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه "يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة".

وأوضح كورتس أنه سيتم الانتهاء من هذا الإجراءات خلال أسابيع قليلة مع اعطاء أولوية لتقليل الأعباء الضريبية لافتا إلى التركيز بشكل عام على كيفية تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الهائل لوباء كورونا.