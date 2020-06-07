وزير المالية يكشف تفاصيل قانون الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "لتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وفي انتظار عرضه على مجلس النواب، إذ يتضمن إعفاء أي شخص من الفوائد أو غرامات التأخير حتى لو ضريبة متأخرة وعليها فوائد أو غرامات منذ سنوات كبيرة، مضيفًا: "سيتم إعفاء شرائح مختلفة من الضرائب المتأخرة وغرامات".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه بنهاية العام الجاري سيتم التوسع بقوة في المراكز اللوجستية، مضيفًا: "نهتم بميكنة كافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين وسيتم التوسع بقوة في إقامة المراكز اللوجستية".

وذكر أن: "كل الإقرارات الضريبة ستكون مميكنة وعملناها إجباري على الأشخاص الاعتباريين وستكون مميكنة إجباريًا على الجميع بحلول 1 يناير المقبل".