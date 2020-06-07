مجلس النواب الليبي: الحوار الطريق الوحيد لحل الأزمة

رحب مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بإعلان القاهرة لوقف القتال في ليبيا وإنهاء الصراع.

وشدد مجلس النواب الليبي، على الحوار كطريق وحيد لحل الأزمة.

كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت، مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

وقال في مؤتمر صحفي، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة، تتضمن وقف إطلاق النار، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح بعد غد الاثنين 8 يونيو.

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.