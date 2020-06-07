مستشار الرئيس يحسم الجدل حول فقدان الشم والتذوق كأحد أعرض كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أننا سنتأكد من الوصول لمرحلة الذروة عند ثبات أرقام المصابين لفترة ثم انخفاضها بشكل تدريجي.

وقال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن التفاوت في الحالة الصحية للحالات يشبه التفاوت في اصابة الناس بالأنفلوانزا، وأن هناك حالات بسيطة تُشفى بدون حدوث اصابات مشددًا على أن ذلك ينطبق على كل الفيروسات التنفسية وأنها تكون مؤثرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى نظرًا لأن مناعتهم قليلة وأن هولاء يحدث لهم بعض المضاعفات ويحدث لهم التهابات رئوية مشددًا على أن حالات كبيرة تصل للشفاء والتحسن.

وتحدث تاج الدين عن فقدان حاسة الشم والتذوق ونافيًا كونه من أساسيات أعراض الاصابة بالكورونا مشيرًا أن مسألة فقد حاسة الشم والتذوق تحدث لنسبة ليست كثيرة من المصابين وأن هذه الحواس ترجع للعمل بعد الشفاء مشيرًا أن هذه الأعراض عائدة لشدة الاصابة ومقاومة الجسم وكمية الفيروسات التي أصابت الإنسان.

وأشار تاج الدين إلى أن سبب ارتفاع اعداد المصابين هو الاسبوع الاخير من شهر رمضان وبداية العيد نتيجة للزحام والتجمع الذي حدث في هذه الأيام.