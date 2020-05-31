عوض تاج الدين: القواعد الجديدة لتشخيص كورونا تسهل التعامل مع الإصابات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية إنَّ الحالات المصابة بفيروس كورونا زادت مؤخرًا بسبب تبادل المواطنين الزيارات في رمضان وعيد الفطر.

تاج الدين: مستشفيات الصحة والتعليم العالي لا تزال قادرة على علاج الحالات المتوقع إصابتها

وأكّد تاج الدين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في بمقر وزارة الإعلام، أنَّ مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، لا تزال قادرة على تقديم الخدمات الطبية للحالات المتوقع إصابتها.

مستشار رئيس الجمهورية: ما يخيف الناس حاليا ليس زيادة الأعداد ولكن سرعة الانتشار

وشدد على أنَّ القواعد الجديدة لتشخصي المصابين والتي أقرتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سهلت من التعامل الفوري مع الإصابات، مبينًا أنَّ ما يخيف حاليا ليس زيادة الأعداد، كما هو المتوقع، ولكن سرعة الانتشار.