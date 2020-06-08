آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة ابنها بكورونا: يلتزم العزل المنزلي

نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد من شائعات حول إصابتها أو إصابة ابنها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أن نجلها كان مع أصدقائه في الجونة وثُبت إصابة اثنين من أصدقائه بالفيروس، وهما الآن في إحدى المستشفيات يتلقون العلاج.

وشددت الحكيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، "ابني لم يصب لكنه يتبع الإجراءات الطبية وفي العزل المنزلي الآن"، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي، كون هذا الإجراء سيكون أسلوب الحياة في المستقبل، ويجب التعود عليه لأنه سيصبح منهج الحياة الجديدة.

وناشدت الفنانة المواطنين بالالتزام بالجلوس في المنازل، واتباع الإجراءات الطبية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع: "على الشباب أن يحافظوا على نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم، لا بد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله".

وفى سياق آخر، أشادت آثار الحكيم بالإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في إجراء امتحانات الثانوية العامة، محذرة من تجمع الأهالي أمام المدارس كما هو معتاد كون ذلك يشكل خطر كبير.