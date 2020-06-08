لوزة: عامل الزمن والوعي سيوضح للمواطنين أن مصاب كورونا ليس وصمة عار

قال الدكتور ناصر لوزة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وأحد المتعافين من فيروس كورونا، إن اليوم أصبح هناك خدمات، نظام، تحاليل، ومستشفيات عزل على مستوى عالٍ بالنسبة إلى بلاد أخرى حولنا، لكن الدور الآن على المجتمع من خلال التكاتف والالتزام باللوائح حتى لا نتخطى بعضنا البعض، وأن العالم كله في عزل منزلي الآن.

وأضاف لوزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن أهمية العامل النفسي تكمن في المرحلة الأولى من المرض والإنكار التي يمر بها الجميع وهي مرحلة خطيرة لأنه من الممكن أن يسبب عدوى للآخرين، وكلما بدأ المريض العلاج مبكرا كلما كان أفضل، أن حالة الهلع زيادة عن اللزوم يسبب مشكلات أخرى كثيرة وتؤثر في من حولنا كثيرا.

كما طمأن الجميع بأن التحاليل الآن متوفرة لفيروس كورونا ولا داعي للهلع زيادة عن اللازم لأنه يؤثر على المجتمع كله والآن نسبة كبيرة جدا يجرى شفائهم، لكن يجب علينا التعامل مع الفيروس بطريقة صحيحة من خلال اتباع اللوائح والإجراءات الاحترازية.

وتابع بأن الخوف ليس له مبرر علمي إذا كان على مستوى عالٍ لأن الفيروس مرض ويجرى عمل عزل منزلي للشخص المريض ويجرى شفاؤه، مشيرا إلى أن المواطنين الذين يتنمرون على المرضي منهم أطباء ضحوا من حياتهم الشخصية لكي يعالجوا الآخرين، وهذا ثقافة مجتمع وأن عامل الزمن والوعي الاجتماعي ودور الإعلام سيبدأ المواطنين بعد ذلك الفهم بأنه يجرى التعامل بطريقة علمية مع الفيروس والمريض ليس وصمة عار.