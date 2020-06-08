تنازل عن الملكية.. شروط قبول التبرع بمنازل بالغربية لتحويلها لعزل صحي

وضعت مديرية الصحة في الغربية، عدة شروط لقبول التبرع بالمنشآت، لتحويلها إلى أماكن لعلاج المرضى، خاصة العزل الصحي.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنّ قبول تبرعات المباني من المواطنين لتحويلها لأماكن عزل أو حجر صحي لاستقبال مصابين فيروس كورونا، لها شروط.

وأوضح أنّ المتبرع عليه التنازل عن ملكية المبنى لصالح مديرية الصحة، ثم تشكل لجنة لمعاينة المنزل والتأكد من سلامته وسلامة البنية الأساسية لتحديد كيفية أوجه الاستفادة منه في مجال الخدمة الصحية، ثم يعرض تقرير اللجنة على الجهات المختصة للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لقبول التبرع.

وأضاف أنّه عقب قبول التبرع تشكل لجنة من الصحة لمعاينة المبنى وموقعه ومساحته، بهدف كيفية الاستغلال الأمثل له بتحويله لمركز صحي أو مستشفى خدمي، يعقب ذلك تجهيزه لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ودائما ما يكون للمجتمع المدني دور كبير في هذا.

ولفت إلى أنّ إعلان إحدى السيدات تبرعها بمنزلها في قرية منشأة الأمراء التابعة لمدينة المحلة الكبرى، لتحويله إلى مقر حجر صحي للحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد، مبادرة مجتمعية جيدة.

وكانت السيدة هناء عبدالحليم، 53 عاما، أعلنت عن تبرعها بمنزلها في مدينة المحلة الكبرى لوزارة الصحة وتحويله لمكان عزل لمصابي فيروس كورونا، إذ إنّها كانت مصابة بفيروس كورونا، هي وزوجها وأبنائها الـ3، وتعافوا، وهي تقيم في القاهرة ولها منزل مكون من 5 طوابق في قرية منشأة الأمراء، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، قررت التبرع به لوزارة الصحة.