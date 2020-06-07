تشيلي: لا يمكن التنبؤ بعواقب الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية التشيلي تيودور ريبيرا، أن الضم الإسرائيلي النهائي لأراضي الضفة الغربية سيكون خطيراً ولا يمكن التنبؤ بعواقبه على تحقيق حل عادل وسلمي للصراع، مما يؤدي إلى عرقلة أي عملية على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة.

وقال الوزير التشيلي، في رسالة بعثها لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إن حكومة بلاده تتابع باهتمام كبير وقلق خاص هذا الإعلان، وإن موقف الحكومة التشيلية من قضية فلسطين ثابت ويلتزم بلا قيود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، وهو ما أعربت عنه باستمرار من خلال رسائل مختلفة صدرت عن وزارة الخارجية، دعت فيها إلى احترام القرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1967.

وأضاف أن بلاده تدعم كافة الجهود لتحقيق سلام دائم، والاحترام والاعتراف بسيادة فلسطين وإسرائيل كدولتين مستقلتين وحقهما في العيش في سلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وبذلك تدعم الطرفين لإقامة حوار بحسن نية واستئناف المفاوضات بينهما من اجل رفاهية كلا الشعبين.