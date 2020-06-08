وزير المالية: كنا نتوقع معدلات نمو 6% وخفضنا ذلك لـ 4.2% بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الدولة كانت تستهدف معدلات نمو 6% في العام المالي الذي سينتهي يونيو الجاري 2019 - 2020، وهذا كان قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه في أعقاب الأزمة قامت وزارة المالية بمراجعات مستمرة وتم تقدير النمو الاقتصادي المستهدف بنحو 5.3%، لكن مع تعمق الأزمة العالمية وتداعيات الجائحة خفضنا توقعاتنا لنحو 4 إلى 4.2% بالنسبة للنمو الاقتصادي المتوقع.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن معدلات التضخم لازالت في حدود المستهدف من قبل البنك المركزي، ولكن التغيرات والأحداث متسارعة وكثيرة وينبغي أن تكون المراجعات دورية ومستمرة، فعلى سبيل المثال لنموذج الأحداث المتسارعة، الأرقام التي خرجت من الولايات المتحدة وأوروبا حول البطالة جاءت أفضل من المتوقع، ما أعطى نوع من الاطمئنان في الأسواق العالمية.

وتابع: "بالتالي المراجعات المستمرة للأوضاع ليس بالضرورة أن تكون للأسوأ فأرقام البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا كما ذكرت أعطت نوعاً من الاطمئنان أن السيناريوهات المقبلة قد تكون أفضل من المتوقع مع بداية الجائحة بسبب زيادة معدلات التعافي".