فيديو.. وزير قطاع الأعمال: السيسي يفتتح ميدان التحرير قريبا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن التعديلات التي تحدث بخصوص قوانين شركات الأعمال العام ليس الهدف منها كسب مليار أو إثنين، لكن لدينا أصول بمئات المليارات.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "بعتبر 11 مليار و12 مليار دي خيابة، لازم نطلع طالعة تانية وننافس بجد وده محتاج فكر تاني وإدارة تانية وقواعد تانية وإعادة تأهيل للبيت بشكل تام، وهذا سيستغرق على الأقل سنتين و3 حتى نرى ثمار إعادة الهيكلة، وستكون بمستوى ثاني وأداء ثاني ومنافسة للقطاع الخاص".

وأكد أن إنتاج الكمامات وإنتاجها في القطاع العام لم تنتج بشكل كبير مثل القطاع الخاص، ولم يكن هناك إمكانية للإنتاج بكميات كبيرة مثل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ميدان التحرير ساهم القطاع العام في تطويره، حيث قامت شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تقدم الشو بالهرم، بها قسم مخصوص بالإضاءة وجرى تكليفها بإضاءة ميدان التحرير والمتحف بالتحرير، في ضوء تطوير ميدان التحرير كله، وهو مشروع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستكمل توفيق: "شرفت بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين، آخرها من 4 أيام في بروفة قبل أخيرة في استلام الميدان، ورحب بما جرى فعله، وقريبا جدا يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الميدان.. إحنا جاهزين ومستنيين الميعاد".

وشرح توفيق أن ميدان التحرير كان به تشوهات كبيرة جدا وشركة المقاولين العرب خططت لموضوع الصوت والضوء: "إحنا مش أقل من العواصم العالمية علشان يبقى عندنا ميدان له واقع خاص وفي خلفية المصريين خلفية رائعة، وبقليل من المجهود في شهرين أصبح ميدان التحرير ينافس ليون في إضاءته".