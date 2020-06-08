طبيب بفرنسا: سنقضي على كورنا إذا وصلنا لصفر حالات لـ 5 أيام متتالية

قال دكتور يحيى عبدالمؤمن أخصائي علم الفيروسات في المستشفى الجامعي كلود برنار بمدينة ليون الفرنسية، إنه عندما اتخذت كل الدول بصرامة تطبيق إجراءات الحظر لحماية شعوبها من فيروس كورونا، ومن بينها فرنسا، ما أدى إلى قلة عدد الإصابات به.

وأضاف عبدالمؤمن، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "فرنسا تفادت تقريبًا 600 ألف إصابة و40 ألف وفاة بسبب الحظر كانت متوقعة بعلم الإحصائيات".

وتابع بأن ما دفع فرنسا إلى إعادة الحياة تدريجيا هو نقص الإصابات الجديدة يوميا لمدة أسبوع: "لم أجد أي إصابة في المستشفيات الجامعية بالأمس وهذا يدل على أن الأعداد بدأت تقل بشكل شديد، وأن الشعب الفرنسي صار يتعافى".

وأردف، أن يوم السبت شهد 109 حالات جديدة في فرنسا، معتبرًا أن هذا العدد قليل للغاية مقارنة ما شهدته فرنسا خلال الأشهر الماضية: "كان لدينا عشرات المصابين في العناية المركزة ووصلنا اليوم إلى 1500 مريض منهم من شفي ومنهم من رجع إلى بيته".

ولفت إلى أن المكيفات المركزية قد تنقل كورونا، لأن المريض إذا عطس ودخل الرذاذ إلى التكييف، سينتقل إلى كل الموجودين في المكان، مؤكدا: "عندما يكون لدينا صفر إصابات بفيورس كورونا لمدة 5 أيام متتالية يمككنا القول إننا قضينا عليه".