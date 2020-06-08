فرنسا: العنف ضد المتظاهرين والصحفيين في أمريكا غير مقبول

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن استخدام العنف ضد المتظاهرين والإعلاميين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، "أمر غير مقبول".

وقال لودريان، تعليقا على احتجاجات الولايات المتحدة في حديث لصحيفة "Telegramme" نشر اليوم الأحد: "الحركة الاحتجاجية التي تهز أمريكا تذكرنا بأن أنظمتنا الديمقراطية لم تنه المعركة من أجل العدالة والمساواة" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس، "صدم بشكل عميق الأمريكيين وكل الأشخاص في العالم الذين يعتبرون أنه لا مكان للأعمال العنصرية في مجتمعاتنا".

وأشار إلى أن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يقيمها شعب الولايات المتحدة، وتابع: "أي أعمال عنف مرتكبة ضد المتظاهرين السلميين أو الإعلاميين غير مقبولة إن كان في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر".

وتشهد العديد من المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد، امتدت إلى دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وهولندا.