استشاري ببريطانيا: المستشفيات الخاصة أصبحت تابعة للدولة لمكافحة كورونا

قال الدكتور رفيق بدير استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى سانت جوروج في لندن، إن الأوضاع في بريطانيا تحسنت كثيرا مقارنة بفترة الشهر ونصف السابقة حيث إن الوضع الوبائي هناك كان خطيرا في بريطانيا، خصوصًا في لندن ومع مرور الوقت تحسنت الأمور.

وأضاف رفيق، في حوار عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "صحيح الوضع لسه مارجعش طبيبعي زي الأول لكن نشهد تراجعا في الضغط على المستشفيات".

وأشار إلى أن تجربة لندن اعتمدت على المستشفيات العامة في فحواها ومع تصاعد الأحداث والإصابات وتفاقم الوضع الوبائي جرى استعارة الدولة للمستشفيات الخاصة عبر التعاقد بين الدولة والمستشفيات الخاصة، وأصبحت تابعة لها لمواجهة الضغط على النظام الصحي؛ لزيادة الطاقة الاستعابية.

وعن برتوكولات العلاج المتبعة ومدى اختلافها بين دول العالم، قال: "يحدث اختلافات نسبية وهذا شيء طبيعي لأنه فيروس مستجد، وتحدث تغيرات مع زيادة المعرفة ومع زيادة الأبحاث تتغير البروتوكولات".

وأشار إلى أن الإصابات الطفيفة التي شهدتها لندن، خلال الاشهر الماضية، لم تتلق علاجا من الأساس وجرى الاكتفاء بعزل المرضى في منازلهم تجنبا لنشر العدوى والعلاج فقط عبر خافض للحرارة أو شرب الوسائل منعا للجفاف.