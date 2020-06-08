ولاية لويزيانا الأمريكية تعلن الطوارئ مع اقتراب عاصفة "كريستوبال" 

أبطأت العاصفة الاستوائية "كريستوبال" من تقدمها في خليج المكسيك، متسببة في ارتفاع الأمواج ورياح شديدة وأمطار في ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما يتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه "من غير المتوقع تحول العاصفة إلى إعصار، لكنها ستتسبب في سقوط أمطار تصل إلى 12 بوصة (30 سنتيمترا) ببعض المناطق"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

من جهته، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، على طلب لويزيانا إعلان الطوارئ "للمساعدة بكافة الأوجه في التعامل مع العاصفة".

وأعلن جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا حالة الطوارئ يوم الخميس الماضي وقال مكتب السلامة وحماية البيئة، إن "شركات النفط أخلت اليوم الأحد 188 منشأة قبالة سواحل خليج المكسيك، وأوقفت إنتاج نحو 635 ألف برميل يوميا من النفط و878 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي".